Jesús María declara la emergencia vial: controles más estrictos a motos

El intendente Federico Zárate envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que declara 12 meses de Emergencia Vial, con el régimen de control y sanciones más riguroso de los últimos años. La medida apunta a reducir siniestros y frenar maniobras peligrosas, especialmente en motovehículos.
Se prohíbe la venta de caños de escape adulterados venta, instalación y reparación. Las motos con escapes ilegales serán retenidas, el escape será destruido y solo podrán retirarse con el original colocado. La reincidencia podrá implicar suspensión de licencia e incluso decomiso del rodado.
Cámaras, lectores de patentes, IA y drones podrán labrar actas sin inspector presente, detectando exceso de velocidad, paso en rojo, acrobacias y picadas.
La alcoholemia positiva será falta gravísima, con retención de licencia, secuestro del vehículo y sanciones agravadas.
Quedarán incluidos en un Registro de Reincidentes quienes acumulen faltas graves y podrán perder la posibilidad de renovar licencia.
Zárate expresó: "La prioridad es proteger la vida y la tranquilidad de nuestros vecinos. No habrá lugar para evadir responsabilidades".
Fuente: Liza Nanini
