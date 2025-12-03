Policía Caminera secuestró drogas por más de 800 mil dólares en diversos operativos sobre rutas de Córdoba

Los secuestros se llevaron a cabo durante controles vehiculares y operativos preventivos en distintas rutas provinciales, con el objetivo de combatir el tráfico de estupefacientes y fortalecer la seguridad vial.
Como resultado de estas acciones, los uniformados decomisaron más de *71 kilogramos de drogas, equivalentes a 244.463* dosis listas para su comercialización, *con un valor aproximado en el mercado del narcomenudeo de $1.192.132.570 pesos (U$S 822.160 dólares)*.
Entre las sustancias secuestradas se destacan:
*Cocaína*: 16,48 kg (89.399 dosis, valor aproximado $597.395.650 pesos).
*Marihuana*: 48,53 kg (145.583 dosis, valuadas en $218.374.920 pesos aprox).
*Drogas sintéticas:* 6,59 kg (16.480 unidades, con un valor aproximado de $376.362.000 pesos).
*Estos resultados analizados juntamente al Ministerio de Seguridad de la Provincia*, destacan el trabajo sostenido de esta dependencia policial cuyo despliegue sobre los corredores viales de la región, contribuye a la prevención del tráfico de drogas.
