Desbaratan una banda que realizaba robos domiciliarios en el sur de Córdoba

La Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez, a cargo de Fernando Epelde, desbarató una banda dedicada a robos domiciliarios en el sur de la provincia. Hay cuatro detenidos, uno desde agosto de 2025 y ya condenado en un juicio abreviado. Los tres restantes fueron aprehendidos en un operativo realizado el 27 de noviembre. Dos de ellos son de la ciudad de Río Cuarto y el otro de Los Surgentes. La investigación comenzó el 12 de agosto de 2025 cuando la banda ingreso a un domicilio de la ciudad de Cruz Alta con el propísito de robo. Allí vivía un matrimonio y se encontraba circunstancialmente el hijo de ellos que se trabó en lucha con los dos delincuentes que habían ingresado a la casa (el tercero esperaba en un vehículo afuera). Uno de los malvivientes quedó herido y detenido. El es quien ya está condenado. La investigación a cargo de la Policiía de la Departamental marcos Juárez y la DIO continuó y se logró dar con los restantes integrantes del grupo. De acuerdo a la investigación, y por el material secuestrado, los últimos detenidos estaban a punto de perpetrar un nuevo hecho con iguales características. Todos quedarona disposición de la fiscalía de Marcos Juárez.
