Cordobeses en Alerta: Detuvieron a siete naranjitas por amenazas y violencia urbana

En noviembre, el programa Cordobeses en Alerta realizó múltiples procedimientos gracias a la colaboración y el aporte de vecinos de la ciudad de Córdoba adheridos a esta plataforma de seguridad ciudadana.
Entre ellos, se destaca la detención de siete naranjitas por amenazas y violencia urbana, en operativos realizados en barrios Teodoro Fels, San Salvador, Villa Belgrano y General Paz.
Uno de los procedimientos se desarrolló a partir del alerta emitido por vecinos, el cual daba cuenta de un hombre que amenazaba a automovilistas en barrio Teodoro Fels. El reporte enviado a través de Cordobeses en Alerta advertía que un cuidacoches intimidaba a quienes no abonaban estacionamiento sobre avenida Duarte Quirós.
Tras la verificación en el lugar, el hombre fue aprehendido y trasladado por infracción al Código de Convivencia. Durante el palpado preventivo se secuestró un destornillador y el detenido fue llevado a la dependencia policial correspondiente.
En otro hecho ocurrido en barrio San Salvador, un aviso a los canales de comunicación del programa, alertó que un limpiavidrios había ingresado a una farmacia. Personal policial procedió a su aprehensión y al secuestro de elementos vinculados a un intento de hurto de medicamentos.
En barrio Villa Belgrano, un llamado vecinal advirtió sobre una situación conflictiva con un cuidacoches. Al llegar, los agentes constataron que dos residentes habían sido amenazados. Con intervención de la autoridad judicial, se dispuso la detención del señalado por las intimidaciones.
Otro caso similar ocurrió en barrio General Paz, tras un aviso que informó una pelea entre cuidacoches. Una mujer denunció que uno de ellos la había amenazado y, al ser identificado, el sujeto reaccionó con golpes y resistencia hacia el personal actuante. Fue reducido y trasladado a la comisaría para continuar con el procedimiento.
En el mismo barrio de la capital, comerciantes solicitaron asistencia debido a la actitud agresiva de una mujer que se desempeñaba como cuidadora de autos y que, según el testimonio brindado, había proferido amenazas de muerte. La sospechosa fue detenida y se constató que registraba un pedido judicial vigente.
Otro operativo se desencadenó en la calle Juan De Morales al 400, donde un aviso del programa permitió detener a un hombre que circulaba por la zona portando elementos contundentes y un arma blanca. Minutos antes había agredido a un automovilista, dañando su vehículo y golpeándolo. Tras un breve seguimiento, fue alcanzado y puesto a disposición de la Justicia.
Finalmente, en barrio General Pueyrredón, agentes intervinieron ante una disputa entre limpiavidrios. Uno de los involucrados portaba dos cuchillos de gran tamaño y registraba un pedido de paradero desde años anteriores. Fue detenido y trasladado a la dependencia policial para garantizar su resguardo y el de terceros.
El programa Cordobeses en Alerta se consolida como una herramienta de gestión que articula participación ciudadana y respuesta policial inmediata, fortaleciendo la prevención y la presencia del Estado en los barrios.
