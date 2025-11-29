Deán Funes: FPA cerró un punto de venta e incautó estupefacientes. Un detenido

Luego de diversas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron un punto de venta, detuvieron a un sujeto por ejercer el narcomenudeo y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Deán Funes.
El investigado fue aprehendido en plena vía pública, más precisamente sobre calle Sobremonte s/n de barrio Belgrano, de la ciudad cabecera del departamento Ischilín. Entre sus pertenencias, se logró la incautación de varios envoltorios de cocaína, dinero y una motocicleta.
Posteriormente se libro un allanamiento en la vivienda del detenido, ubicada sobre calle Atilio Sueldo al 1000 de barrio Cerro del Sol. Se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, una balanza digital y elementos probatorios para la causa.
Para terminar, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes ordenó la remisión de los elementos incautados y el traslado del investigado a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.
