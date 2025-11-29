FPA desbarató una organización narco que operaba en Córdoba, La Calera y El Manzano. Siete detenidos

En una ardua investigación llevada a cabo en varios meses, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarataron una organización narco compuesta por siete personas (cinco mujeres y dos hombres) e incautaron estupefacientes en diversas ciudades de la provincia de Córdoba.
Fueron un total de nueve allanamientos (tres puntos de venta cerrados) y fueron desarrollados en Córdoba Capital (barrios General Bustos, Ferrer y Villa La Lonja), La Calera (La Campana) y en la localidad de El Manzano. Colaboró en el perímetro externo, Policía de Córdoba.
En los domicilios, con intensa actividad de los canes detectores de narcóticos, se logró el secuestro de 1.017 dosis de cocaína y 33 de marihuana, seis automóviles, una motocicleta, dinero ($2.348.100 y 300 dólares) y diferentes elementos relacionados a la causa.
Para destacar, una de las mujeres investigadas contaba con antecedentes y era la líder de la organización. Además, cuatro de los aprehendidos eran referentes narcos de los distintos barrios allanados.
Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno ordenaron la remisión de los elementos incautados y el traslado de todos los integrantes de la organización a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
