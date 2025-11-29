Está contenido el incendio de Saldán y no hay focos activos en la Provincia

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, infirmó que el incendio de Saldán, está contenido con perímetros muy inestables.
En el lugar continúan trabajando 150 efectivos de los cuarteles de bomberos voluntarios Sierras Chicas junto a agentes de la ETAC.
El vocero del organismo, Roberto Schreiner, explicó que los aviones continúan volando y tirando agua para poder enfriar esa zona ya que los perímetros son muy inestables. Asimismo, aclaró que por el momento no llovió en el lugar.
El funcionario sostuvo que en estos momentos no hay ningún incendio forestal en la provincia de Córdoba.
Audio: Roberto Schreiner
Además, recordó que está prohibido encender fuego en zonas rurales y forestales, y solicitó a los vecinos que ante cualquier emergencia, solicitar ayuda a las autoridades a través de los siguientes contactos:
0-800-888-38346 – CALL CENTER MINISTERIO DE SEGURIDAD (CON GUARDIA 24 HS)
100 – BOMBEROS VOLUNTARIOS (CUARTELES)
911 – POLICÍA DE CÓRDOBA
