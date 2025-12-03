Estadio Kempes: Reducción de calzada por obras en playas de estacionamientos

Desde hoy y hasta el próximo viernes inclusive, habrá reducción de calzada a lo largo de 100 metros aproximadamente, para el tránsito que circule frente a la rotonda ubicada frente al estadio Kempes y quiera dirigirse hacia Villa Belgrano por el puente Gavier.
Esto se debe a los trabajos de construcción de badén que se ejecutan en el marco de la obra de pavimentación, ampliación y refuncionalización de espacios para el estacionamiento de automóviles en la zona colindante al Estadio Mario Alberto Kempes, a cargo de Caminos de las Sierras.
Se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución por la zona próxima a la obra, reducir velocidad y respetar indicaciones de banderilleros y cartelería.
