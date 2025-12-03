EPEC obtuvo la certificación internacional de sus iniciativas en eficiencia energética y sostenibilidad

EPEC fue distinguida por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) tras presentar un conjunto de iniciativas que reflejan el compromiso de la Empresa con la eficiencia energética, la innovación y el desarrollo sostenible en la provincia de Córdoba.
La empresa provincial participó en la edición 2025 del Programa de Reconocimiento a las Mejores Prácticas impulsado por el organismo internacional, donde obtuvo la certificación de cuatro proyectos.
Estas propuestas fueron seleccionadas entre más de veinte propuestas provenientes de trece empresas de siete países de América Latina y el Caribe.
Educación energética y ambiental
Entre las acciones reconocidas se destacan los programas educativos USORES y ECOHÉROES, dos iniciativas que desde hace años fortalecen la formación ciudadana en materia energética y ambiental.
USORES se lleva adelante hace más de una década de trayectoria, promoviendo el uso responsable y seguro de la energía a través de talleres y recursos pedagógicos en escuelas de toda la provincia.
ECOHÉROES, por su parte, acerca conceptos de cambio climático, huella de carbono y prácticas sostenibles a niñas, niños y jóvenes mediante actividades lúdicas y participativas, impulsando una ciudadanía ambiental activa.
Eficiencia energética e inclusión
En la categoría de eficiencia energética residencial también fue distinguido el proyecto de Microrede Fotovoltaicas en zonas rurales del noroeste cordobés, desarrollado junto al Ministerio de Desarrollo Social.
Esta iniciativa garantiza un suministro seguro, estable y renovable a familias de los parajes Las Jarillas y El Retamo, combinando soluciones comunitarias e individuales de generación distribuida que mejoran la calidad de vida y fortalecen la autonomía energética de los hogares.
Medidores inteligentes y movilidad
Asimismo, CIER reconoció el avance de EPEC en medición inteligente, un proceso que marca un hito en la modernización de la infraestructura eléctrica provincial.
La implementación progresiva de medidores inteligentes posiciona a la Empresa como pionera en el país, al permitir una gestión más precisa, transparente y eficiente del consumo energético, y al fortalecer la sustentabilidad del sistema eléctrico cordobés.
Finalmente, dentro del eje de eficiencia energética en movilidad, fue destacado el enfoque integral que EPEC impulsa a través de la movilidad eléctrica y el uso de biocombustibles, dos líneas de acción que permiten reducir emisiones, acompañar la transición energética y promover soluciones de transporte más limpias para toda la provincia.
Cada uno de estos proyectos refleja el trabajo sostenido de los equipos técnicos, educativos y operativos de la Empresa, cuyo esfuerzo se traduce en iniciativas con impacto directo en las comunidades de la provincia.
Los reconocimientos obtenidos no sólo avalan la eficacia y la calidad de las propuestas, sino que también ponen en valor el compromiso público, la vocación de servicio y la mirada estratégica con la que EPEC impulsa una energía más cercana, inclusiva y sostenible.
La participación de la empresa en esta instancia internacional fue posible gracias al trabajo en equipo de la Unidad Asesora Gestión Pública y Energía Digna, la Unidad Asesora Transición Energética, la Gerencia de Generación y el equipo de Sostenibilidad de la Subgerencia de Planificación Estratégica y Control de Gestión, encargado del relevamiento, análisis y presentación técnica ante CIER.
De esta manera, se garantizó una intervención sólida y representativa del trabajo de EPEC en toda la provincia.
