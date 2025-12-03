Comenzaron los cursos de Córdoba Crea Futuro

La Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción de Empleo, dio inicio a los cursos del programa Córdoba Crea Futuro.
Se realiza en el marco de una iniciativa que brindará 10.000 becas de formación gratuita y virtual para que más cordobeses puedan crear nuevos perfiles laborales y responder así a las oportunidades de empleo que emergen en el mercado.
En esta primera etapa, 3.500 personas de distintos puntos de la provincia comenzaron su cursado, dando el puntapié inicial a un proceso de capacitación que busca preparar talento local para los empleos del presente y del futuro.
El programa es producto de una alianza estratégica entre el Gobierno de Córdoba, junto con Aleph, referente global en tecnología, y con R'Evolution, especialistas en educación innovadora.
La propuesta formativa incluye:
• Marketing y Publicidad Digital.
• Marketing Digital e Inteligencia Artificial.
• Operador de Ciberseguridad.
• Operador en Inteligencia Artificial.
• Negocios Digitales y Comercio Electrónico.
• Soporte y Atención al Cliente en entornos digitales.
• Aplicaciones avanzadas de IA en entornos productivos.
• Coding inicial para Proyectos y Negocios.
• Coding avanzado para Proyectos y Negocios.
• Seguridad de la Información y Redes.
Y cada trayecto está pensado para potenciar habilidades digitales, fortalecer perfiles profesionales y facilitar la empleabilidad en industrias que hoy requieren personal actualizado.
En este sentido, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, destacó que el futuro del trabajo está marcado por la tecnología, la digitalización y las nuevas competencias laborales.
"Si queremos que los cordobeses tengan un lugar en ese futuro, hay que generar capacidades y habilidades que permitan afrontar con éxito estos desafíos", expresó la ministra.
Cabe destacar que, próximamente iniciará su recorrido pedagógico la segunda cohorte, integrada por jóvenes que buscan su primer empleo y también por trabajadores que deben reconvertir sus aptitudes para no quedarse fuera del mercado.
Para más información y postulaciones se presenta el siguiente link: https://cordobacreafuturo.com.ar/
Se realiza en el marco de una iniciativa que brindará 10.000 becas de formación gratuita y virtual para que más cordobeses puedan crear nuevos perfiles laborales y responder así a las oportunidades de empleo que emergen en el mercado.
En esta primera etapa, 3.500 personas de distintos puntos de la provincia comenzaron su cursado, dando el puntapié inicial a un proceso de capacitación que busca preparar talento local para los empleos del presente y del futuro.
El programa es producto de una alianza estratégica entre el Gobierno de Córdoba, junto con Aleph, referente global en tecnología, y con R'Evolution, especialistas en educación innovadora.
La propuesta formativa incluye:
• Marketing y Publicidad Digital.
• Marketing Digital e Inteligencia Artificial.
• Operador de Ciberseguridad.
• Operador en Inteligencia Artificial.
• Negocios Digitales y Comercio Electrónico.
• Soporte y Atención al Cliente en entornos digitales.
• Aplicaciones avanzadas de IA en entornos productivos.
• Coding inicial para Proyectos y Negocios.
• Coding avanzado para Proyectos y Negocios.
• Seguridad de la Información y Redes.
Y cada trayecto está pensado para potenciar habilidades digitales, fortalecer perfiles profesionales y facilitar la empleabilidad en industrias que hoy requieren personal actualizado.
En este sentido, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, destacó que el futuro del trabajo está marcado por la tecnología, la digitalización y las nuevas competencias laborales.
"Si queremos que los cordobeses tengan un lugar en ese futuro, hay que generar capacidades y habilidades que permitan afrontar con éxito estos desafíos", expresó la ministra.
Cabe destacar que, próximamente iniciará su recorrido pedagógico la segunda cohorte, integrada por jóvenes que buscan su primer empleo y también por trabajadores que deben reconvertir sus aptitudes para no quedarse fuera del mercado.
Para más información y postulaciones se presenta el siguiente link: https://cordobacreafuturo.com.ar/
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario