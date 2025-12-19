Leones: FPA desarticuló una organización familiar que utilizaba un geriátrico para guardar estupefacientes. Cinco detenidos

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico allanaron seis domicilios, detuvieron a cinco integrantes de una organización narco familiar (tres de ellos hermanos), cerraron tres puntos de venta y tres de guardado en Leones y Marcos Juárez.
Las órdenes de allanamiento tuvieron lugar en los barrios La Fortuna, Centro y Sur de Marcos Juárez y los restantes en la zona Sur de Leones. Se detuvieron a dos hombres (32 y 35 años) y tres mujeres (33, 35 y 45) y se logró la incautación de 135 dosis de marihuana y 23 de cocaína, $693.000, una escopeta cal .16, dos automóviles y elementos relacionados a la causa investigada.
Cabe destacar que en uno de los domicilios allanados funcionaba un geriátrico que se utilizaba como punto de guardado de sustancias ilícitas. Además, el principal investigado comercializaba drogas en su domicilio con modalidad «kiosco» y también realizaba delivery de las mismas.
Es importante agregar que el sujeto mencionado contaba con antecedentes por narcotráfico en el año 2018. Cuando recuperó su libertad, volvió a ejercer el narcomenudeo y fue apresado nuevamente.
Los detenidos y loe elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con asiento en la ciudad de Marcos Juárez.
