Accidente de tránsito sin lesionado

En horas tempranas siendo 06:00 hs. en Ruta Nac. N° 60 km 889, tuvo lugar un accidente de tránsito, dónde colisionaron por alcance un Camión marca Mercedes Benz, el mismo era conducido por un hombre de (45) años de edad oriundo de la Pcia Tucumán, quien circulaba con sentido Sur -Norte. el otro vehículo es camión marca Iveco conducido por un hombre (50) años de edad, oriundo de la Pcia Rosario Santa Fe, quien circulaba por el mismo sentido.
producto de este siniestro no resulto ninguno de los conductores lesionados.
