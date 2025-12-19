Intentaban ingresar droga al complejo carcelario de Cruz del Eje: un hombre y dos mujeres fueron aprehendidos

En la madrugada de este miércoles, personal policial policial llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre y dos mujeres mayores de edad, en el marco de un operativo realizado sobre calle Juan Larrea s/n, en la ciudad de Cruz del Eje.
Durante el control de un vehículo, los efectivos identificaron a sus ocupantes, constatando que una de las mujeres registraba pedido de detención vigente, mientras que el conductor del rodado presentaba pedido de captura activo. En el interior del automóvil, además, se detectaron distintos elementos de interés para la causa.
Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de envoltorios con clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana (uno de ellos compactado), tres teléfonos celulares, cinco pares de hélices de dron con dos baterías, un ovillo de hilo de algodón, cintas aisladoras y una trincheta, elementos presuntamente destinados al intento de ingreso de estupefacientes al complejo carcelario.
En el lugar colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Todo lo incautado y los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, continuando las actuaciones correspondientes.
Durante el control de un vehículo, los efectivos identificaron a sus ocupantes, constatando que una de las mujeres registraba pedido de detención vigente, mientras que el conductor del rodado presentaba pedido de captura activo. En el interior del automóvil, además, se detectaron distintos elementos de interés para la causa.
Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de envoltorios con clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana (uno de ellos compactado), tres teléfonos celulares, cinco pares de hélices de dron con dos baterías, un ovillo de hilo de algodón, cintas aisladoras y una trincheta, elementos presuntamente destinados al intento de ingreso de estupefacientes al complejo carcelario.
En el lugar colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Todo lo incautado y los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, continuando las actuaciones correspondientes.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario