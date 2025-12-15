El Servicio Penitenciario festejó la graduación de la 45° promoción del cuerpo seguridad de la Escuela de Cadetes

El Servicio Penitenciario de Córdoba llevó a cabo el acto de graduación de la Cuadragésima Quinta Promoción de Oficiales del cuerpo de seguridad, donde egresaron 109 jóvenes que integrarán los cuadros del personal superior del Servicio.
Los egresados, provenientes desde distintos puntos de la provincia, culminaron tres años de formación en la Escuela de Cadetes "Comodoro Salustiano Pérez Estévez".
Al finalizar con éxito el ciclo de estudio 2023/2025, recibieron el título de "Técnico Superior en Gestión Institucional, Tratamiento y Seguridad Penitenciaria".
A partir del 1 de enero de 2026, los nuevos oficiales podrán incorporarse a los establecimientos penitenciarios y complejos carcelarios de la provincia como Subadjutores Auxiliares del Cuerpo de Seguridad.
El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, junto al secretario de Organización Penitenciaria, Iván Ortega Tadey y la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba, Carolina Funes entregaron los sables y despachos a los egresados en el Teatro Real rodeados de sus profesores, instructores, autoridades penitenciarias, familiares y afectos.
López reconoció la labor de los docentes y el Servicio Penitenciario en alentar y apoyar el recorrido de los cadetes en su formación; a los cadetes por esforzarse y cumplir sus objetivos, y a las familias en abrazar y contener ese esfuerzo.
"Ustedes no solo cumplen funciones, también sostienen un sistema que exige más de lo que muchas veces se reconoce. Sustentan la dignidad, la humanidad y la convivencia en algunos de los contextos más complejos, el contexto de las personas privadas de su libertad", señaló el ministro.
Por su parte, la directora de la Escuela de Cadetes, Patricia Grunbeg, manifestó que la institución se enorgullece de haber compartido el crecimiento de quienes terminaron una etapa fundamental en su carrera de formación.
Durante el acto, la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba dedicó un momento especial a aquellos oficiales que se distinguieron durante el desarrollo de la carrera y otorgó medallas de oro y plata a los portadores de las Banderas Nación y Provincia, sus escoltas, mejor compañero elegido por sus pares, y mejor promedio académico.
Por su parte, la Policía de la Provincia de Córdoba obsequió una plaqueta al egresado que logró el primer orden de mérito.
La Banda de Música del Servicio Penitenciario y un grupo de Cadetes bailarines de danzas folclóricas le dieron alegría al cierre del evento y sellaron el nuevo comienzo.
Acompañaron el secretario de Justicia, Leandro Goria, el subsecretario de Organización Penitenciaria, Matías Mondino, la subjefa del Servicio Penitenciario, Soledad Fernández; integrantes del Consejo Superior Penitenciario, el director de Formación Profesional de la Policía de José Olivares Landriel, el presidente del tribunal de conducta de las fuerzas de seguridad, Pedro Yanzi Aspell; la directora General de control e investigación de las Fuerzas de Seguridad,Guadalupe Trillo Pellizari y el subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Federico Dorsch, entre otros.
