Córdoba impulsa la educación intercultural con un acuerdo de cooperación internacional

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba suscribió un Convenio Marco de Colaboración Recíproca con la Fundación Voz para una Nueva Educación, con el objetivo de establecer un marco institucional que promueva acciones conjuntas de interés educativo, cultural y social, fortaleciendo la cooperación internacional y el intercambio intercultural.
En este marco, ambas instituciones avanzaron además en la firma de un convenio específico para la implementación del Programa de Intercambio Cultural "Ganhe o Mundo", una iniciativa que permitirá que 300 estudiantes secundarios de escuelas públicas del estado de Pernambuco (Brasil) realicen una experiencia educativa e intercultural en distintos municipios de la provincia de Córdoba, durante un período de cuatro meses en el ciclo lectivo 2026.
El programa contempla la integración de los estudiantes brasileños en escuelas secundarias públicas y privadas, así como su alojamiento en familias anfitrionas, favoreciendo el aprendizaje del idioma, la convivencia intercultural y el desarrollo de una ciudadanía con perspectiva global. Asimismo, el Ministerio garantizará la inscripción extraordinaria de los estudiantes, la certificación de los trayectos escolares cursados y el acompañamiento institucional durante toda la experiencia.
Al respecto, el ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, destacó: "Estos acuerdos consolidan una política educativa que entiende a la educación como un puente entre culturas y pueblos. Apostamos a experiencias formativas que amplíen horizontes, fortalezcan valores de convivencia y promuevan una ciudadanía comprometida con el mundo, desde una escuela pública abierta e inclusiva".
Por su parte, el representante de la Fundación Voz para una Nueva Educación, Alberto César Croce, valoró el trabajo conjunto y señaló: "Este convenio marco nos permite potenciar proyectos educativos con una fuerte impronta social y cultural, articulando esfuerzos entre organizaciones y el Estado para generar experiencias transformadoras para las y los jóvenes".
Finalmente, Alberto Delpino, referente del programa, subrayó la centralidad del rol estatal en la iniciativa: "La intervención del Ministerio de Educación es clave para el desarrollo de este proyecto. Es el Estado el que articula la relación entre ambos gobiernos y hace posible que estas experiencias se concreten. Nosotros cumplimos un rol de puente, pero es la presencia activa del Estado la que garantiza el alcance, la seriedad y el impacto educativo del programa".
El acuerdo sienta las bases para futuras acciones de cooperación internacional orientadas a fortalecer la educación intercultural, el intercambio académico y la integración regional.
