Despistó tras perder el control del automóvil y dio positivo en alcoholemia

Un siniestro vial se registró durante la mañana en la Ruta Nacional A019, a la altura del puente Impira, en barrio Colonia Impira.
Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Bora, conducido por un hombre mayor de edad, perdió el control de la marcha mientras circulaba por el sector y terminó sobre el cantero central, quedando apoyado sobre uno de sus laterales.
En tal sentido, policía caminera realizo el control de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado positivo, con un registro de 1,5 gramos de alcohol en sangre. Por tal motivo, se labró el acta de infracción a la ley de tránsito provincial.
Cabe destacar que, el conductor fue asistido por personal del servicio de emergencias, sin necesidad de traslado a un centro de salud.
