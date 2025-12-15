Accidente de tránsito sin lesionado

Siendo las 16:00 hs. Sobre Ruta Nac. N° 9 km 832, se hizo presente personal policial, dónde observa un vehículo marca Renault Sandero Stepway el cual se encontraba a la orilla de la calzada, el mismo era conducido por una mujer de (68) años de edad oriunda de la Ciudad de Córdoba.
Según lo manifestado por la mujer, pierde el control del rodado, derrapando, lo que ocaciono que el vehículo terminará en la banquina. Afortunadamente está persona no sufrió ninguna lesión de consideración.
Colaboró en el lugar Bomberos Voluntarios de la Localidad para la extracción del vehículo.
Según lo manifestado por la mujer, pierde el control del rodado, derrapando, lo que ocaciono que el vehículo terminará en la banquina. Afortunadamente está persona no sufrió ninguna lesión de consideración.
Colaboró en el lugar Bomberos Voluntarios de la Localidad para la extracción del vehículo.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario