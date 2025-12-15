Accidente de tránsito con lesionados

Se constituye personal policial en Calle Juan Manuel de Rosas, dónde se produjo una comisión entre una Pick Up, marca Chevrolet S10; conducida por un hombre de (63) años y una motocicleta marca Keller 110 cc, conducida por una mujer de (25) años ambas personas se domicilian en esta localidad.
A raíz del siniestro la joven que se conducía el rodado menor sufrió una lesión en una de sus manos, siendo traslada al Hospital regional.
Las causas del accidente son materia de investigación por lo que se labraron actuaciones sumariales a cargo de la fiscalía de la Ciudad de Dean Funes.
