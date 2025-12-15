lunes, 15 de diciembre de 2025

Accidente de tránsito con lesionados

Se constituye personal policial en Calle Juan Manuel de Rosas, dónde se produjo una comisión entre una Pick Up, marca Chevrolet S10; conducida por un hombre de (63) años y una motocicleta marca Keller 110 cc, conducida por una mujer de (25) años ambas personas se domicilian en esta localidad.
A raíz del siniestro la joven que se conducía el rodado menor sufrió una lesión en una de sus manos, siendo traslada al Hospital regional.
Las causas del accidente son materia de investigación por lo que se labraron actuaciones sumariales a cargo de la fiscalía de la Ciudad de Dean Funes.

Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010

Libre de virus.www.avast.com
Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)