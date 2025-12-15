Detienen a un cuarto integrante de una organización narcocriminal que facilitaba drogas sintéticas desde Paraguay a Argentina y Chile

Tras el secuestro de 580 ampollas de fentanilo y más de 4 kilos de ketamina como así también la detención de tres eslabones importantes (argentino, chileno y paraguayo) de la banda delictiva, los efectivos de la Unidad de Investigaciones Antidrogas "Clorinda" de la Fuerza continuaron con las pesquisas que permitieron localizar a un cuarto miembro de nacionalidad chilena.
En horas de la tarde de ayer, mediante enlaces entre Gendarmería Nacional y el Grupo Conjunto Contra el Crimen Organizado (GOC), la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) procedió a aprehender al investigado.
En el marco de una investigación de alcance internacional, que lleva cinco meses de pesquisas, las cuales permitieron decomisar en julio 500 ampollas de fentanilo y 4 kilos 950 gramos de ketamina (provenientes de Paraguay) que eran enviados bajo encomienda desde Clorinda (Formosa) y tenían como destino final la provincia de Mendoza (Argentina) y la República de Chile, luego se implementó una entrega vigilada en Mendoza donde fueron detenidos dos miembros de la organización (argentino y chileno), quienes quedaron detenidos y además les secuestraron otras 80 ampollas del opioide.
Después de un mes de análisis de información, en agosto los efectivos de la Unidad de Investigaciones Antidrogas "Clorinda" y la OCN de INTERPOL de Paraguay, triangularon la ubicación exacta entre la ciudad de Clorinda y Nanawa (Paraguay), para localizar a un tercer integrante (eslabón importante paraguayo) de la banda delictiva, quien se encargaba de despachar las piezas postales contaminada desde Argentina hacia su propio país. Fue extraditado a través del Puente Internacional "San Ignacio de Loyola".
A raíz de esos resultados, se continuó con las tareas de análisis que estuvieron a cargo de los gendarmes de Unidad investigativa, quienes lograron identificar una estructura narcocriminal chilena fuertemente consolidada y que mantienen ramificaciones operativas en Argentina y Paraguay, la misma articula la obtención y envío de opioide sintético; por lo que se dictaron nuevas diligencias para realizar una captura internacional en la República de Chile.
En la tarde de ayer, mediante coordinaciones con el personal del Grupo Conjunto de Investigaciones Contra el Crimen Organizado (GCO), en Bogotá, y el Oficial de enlace de Gendarmería Nacional, se materializó la detención del cuarto miembro chileno de la organización transnacional, la cual estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
Se destaca que, la prosecución investigativa, con la interviene la Unidad Fiscal de Formosa, se continua desplegada en los tres países.
En horas de la tarde de ayer, mediante enlaces entre Gendarmería Nacional y el Grupo Conjunto Contra el Crimen Organizado (GOC), la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) procedió a aprehender al investigado.
En el marco de una investigación de alcance internacional, que lleva cinco meses de pesquisas, las cuales permitieron decomisar en julio 500 ampollas de fentanilo y 4 kilos 950 gramos de ketamina (provenientes de Paraguay) que eran enviados bajo encomienda desde Clorinda (Formosa) y tenían como destino final la provincia de Mendoza (Argentina) y la República de Chile, luego se implementó una entrega vigilada en Mendoza donde fueron detenidos dos miembros de la organización (argentino y chileno), quienes quedaron detenidos y además les secuestraron otras 80 ampollas del opioide.
Después de un mes de análisis de información, en agosto los efectivos de la Unidad de Investigaciones Antidrogas "Clorinda" y la OCN de INTERPOL de Paraguay, triangularon la ubicación exacta entre la ciudad de Clorinda y Nanawa (Paraguay), para localizar a un tercer integrante (eslabón importante paraguayo) de la banda delictiva, quien se encargaba de despachar las piezas postales contaminada desde Argentina hacia su propio país. Fue extraditado a través del Puente Internacional "San Ignacio de Loyola".
A raíz de esos resultados, se continuó con las tareas de análisis que estuvieron a cargo de los gendarmes de Unidad investigativa, quienes lograron identificar una estructura narcocriminal chilena fuertemente consolidada y que mantienen ramificaciones operativas en Argentina y Paraguay, la misma articula la obtención y envío de opioide sintético; por lo que se dictaron nuevas diligencias para realizar una captura internacional en la República de Chile.
En la tarde de ayer, mediante coordinaciones con el personal del Grupo Conjunto de Investigaciones Contra el Crimen Organizado (GCO), en Bogotá, y el Oficial de enlace de Gendarmería Nacional, se materializó la detención del cuarto miembro chileno de la organización transnacional, la cual estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
Se destaca que, la prosecución investigativa, con la interviene la Unidad Fiscal de Formosa, se continua desplegada en los tres países.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario