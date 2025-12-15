FPA desbarató una organización narco que operaba en Córdoba, Cruz del Eje y San Marcos Sierra”. Ocho detenidos

Tras varios meses de investigaciones, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico dieron curso a doce órdenes de allanamiento y detuvieron a ocho personas en un megaoperativo que tuvo lugar en Córdoba, Cruz del Eje y San Marcos Sierras.
El despliegue operativo que permitió desarticular la organización, tuvo lugar en diez domicilios de los lugares mencionados y en dos celdas del Complejo Carcelario N° 2 "Andrés Abregú" de la ciudad de Cruz del Eje. Como resultado se aprehendieron a cuatro mujeres (20, 23, 31 y 48 años) y cuatro hombres (19, 23, 25 y 36 ) y se incautaron diversos estupefacientes.
Tras un minucioso registro manual por parte del personal de investigaciones y con colaboración de los canes detectores de la División K-9, se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, plantas de cannabis sativa, un arma de fuego cal .9mm con su respectivo cargador, 10 cartuchos, $1.723,400, dos automotores, tres motocicletas y elementos relacionados a la causa.
El modus operandi de la organización era el de recolectar la sustancia en la ciudad de Córdoba, para luego ser lanzada desde un domicilio colindante hacia el interior del establecimiento penitenciario de Cruz del Eje.
La Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, a cargo del Dr. Martín Tores, supervisó el procedimiento y dispuso el traslado de las evidencias a sede judicial, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737
