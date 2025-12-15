Proveedor de drogas detenido por la FPA en Río Cuarto

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento que culminó con la detención de un proveedor y el secuestro de estupefacientes en la ciudad de Río Cuarto.
El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Pedro Goyena al 1800 de barrio Alberdi, donde se logró la incautación de varias dosis de cocaína y marihuana, $ 2.202.600 y elementos de interés para la causa. En el lugar se realizó la detención de un hombre de 26 años.
Cabe destacar que el aprehendido era proveedor de drogas en la localidad de Huinca Renancó. Además se encontraba relacionado a un procedimiento realizado por la Fuerza el pasado 20 de junio del corriente año.
Para concluir, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Río Cuarto ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado del detenido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.
