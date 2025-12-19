viernes, 19 de diciembre de 2025

Córdoba: Fatal accidente en la ruta 8: un camionero murió tras perder el control e impactar contra un árbol

Un hombre murió en las últimas horas como consecuencia de un accidente de tránsito registrado sobre la ruta nacional 8, a la altura del kilómetro 571, en el tramo que une las localidades de Paso del Durazno y Reducción.
Esta persona conducía un camión Pincen con acoplado, cargado con cal hidratada, cuando por motivos que se encuentran bajo investigación perdió el control del rodado y terminó impactando contra un árbol ubicado al costado de la ruta. Tras el choque, el vehículo se incendió.
Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del conductor, quien aún no fue identificado.
Se investigan las causas que originaron el siniestro.
