Se entregan los Premios Cóndor 2025 en una edición histórica por sus 25 años

Este miércoles 17 de diciembre, el deporte de la provincia vivirá una jornada especial con la entrega de los Premios Cóndor 2025, que celebran sus 25 años de trayectoria reconociendo a los deportistas más destacados de Córdoba.
La ceremonia tendrá lugar desde las 19 horas en el Centro de Convenciones Córdoba, con transmisión televisiva a través de Canal Showsport desde las 18:30 y streaming en vivo por las redes oficiales de la Agencia Córdoba Deportes (Instagram @deportescba).
Organizados por la Agencia Córdoba Deportes, en colaboración con la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba, los Premios Cóndor distinguen desde hace un cuarto de siglo el esfuerzo, la constancia y los logros de quienes representan a Córdoba en el ámbito deportivo, tanto a nivel nacional como internacional.
En esta edición aniversario, la premiación presenta un renovado formato de selección: desde este año, los galardones son otorgados exclusivamente a deportistas que integran 43 ternas organizadas por disciplina, conformadas a partir de postulaciones sugeridas por las federaciones cordobesas.
Los ganadores de cada terna recibirán el Cóndor de Plata, y entre ellos se consagrará al Cóndor de Oro, máximo reconocimiento de la noche.
Por segundo año consecutivo, también se entregará el "Cóndor de la Gente", una distinción que invita a la comunidad deportiva a participar activamente mediante la votación en el Instagram oficial de la Agencia Córdoba Deportes (@deportescba). De esta manera, el premio incorpora una instancia participativa que fortalece el vínculo entre deportistas y público.
En el marco del 25º aniversario, la ceremonia tendrá una impronta conmemorativa que pondrá en valor la historia del deporte provincial. Además, se realizarán reconocimientos especiales al mérito deportivo y se distinguirá a los clubes centenarios de la provincia, destacando su aporte fundamental al desarrollo deportivo y social de Córdoba.
Los Premios Cóndor no solo celebran los éxitos individuales y colectivos, sino que también buscan inspirar a las nuevas generaciones y promover el crecimiento del deporte en todos los rincones de la provincia, en sus expresiones federadas, escolares, sociales, comunitarias e inclusivas.
