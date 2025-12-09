Dos "naranjitas" quedaron detenidos en Alta Córdoba por exigir $6.000 a una automovilista

Dos cuidacoches fueron detenidos anoche en barrio Alta Córdoba, luego de que una mujer denunciara que intentaron cobrarle $6.000 por el supuesto cuidado de su automóvil en inmediaciones de la cancha de Instituto.
El procedimiento se llevó a cabo en calle Jujuy al 2600, donde personal policial aprehendió a los individuos, y secuestró dos chalecos refractarios que utilizaban para desempeñarse en el lugar.
La mujer de 52 años que conducía un Peugeot 208, manifestó que los naranjitas intentaron exigirle una suma de dinero con el fin de que estacionara el rodado.
Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.
