Córdoba Day en China: La Provincia presentó su matriz productiva ante más de 170 empresarios

La comitiva empresarial cordobesa que realiza una misión comercial e institucional a China, concretó una nueva edición del Córdoba Day.
En esta ocasión, en Guangzhou (Cantón), la megaciudad portuaria considerada motor económico y centro cultural del sur del país asiático.
La delegación se reunió con alrededor de 170 representantes de departamentos gubernamentales, asociaciones y empresas relevantes de la provincia de Guangdong y de la ciudad de Cantón, con quienes profundizó los intercambios vinculados a cooperación industrial, comercial y económica, avanzando además en la exploración de nuevas oportunidades de desarrollo conjunto.
Durante el encuentro, Pablo De Chiara, presidente de la Agencia ProCórdoba, expuso las ventajas geográficas, los sectores estratégicos y los proyectos de inversión de la provincia.
Subrayó que Córdoba dispone de una zona franca consolidada, una fuerza laboral altamente calificada y un ecosistema de innovación en crecimiento, invitando a las empresas chinas a integrarse al desarrollo local a través de inversión industrial, cooperación tecnológica y comercio.
"No hay mejor destino de inversión en Argentina que Córdoba", afirmó De Chiara. "El objetivo es establecer relaciones de cooperación de largo plazo y confianza mutua".
Luego, Marcelo Bechara, Mariano Surghy y Jorge Yapur, representantes de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, presentaron el entorno empresarial provincial y los recursos disponibles para la cooperación, desde los servicios de la entidad hasta el ecosistema de innovación y las posibilidades de colaboración industrial.
En su intervención, Ana Baqueriza, cónsul adjunta del Consulado General de Argentina en Guangzhou, señaló que Córdoba, como "corazón industrial" del país, posee una cadena productiva completa, talento calificado y un entorno dinámico de innovación, cualidades que la posicionan como un socio estratégico para empresas chinas interesadas en ingresar al mercado sudamericano.
Además, expresó su deseo de que este encuentro impulse nuevas visitas e inversiones en la región.
Guangzhou cuenta con un sistema industrial robusto, un comercio activo y un entorno empresarial destacado, lo que abre amplias posibilidades de articulación con Córdoba en áreas como educación, ciencia y tecnología, energía, deportes, manufactura inteligente, tecnología de la información, tecnología agrícola y nuevas energías.
En ese marco, Deng Changxiong, subdirector de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Municipal Popular de Guangzhou, alentó a las empresas de ambas regiones a aprovechar las oportunidades para avanzar en cooperaciones pragmáticas.
Encuentros sectoriales
El evento incluyó un espacio B2B donde las 25 empresas cordobesas mantuvieron reuniones individuales con compañías de Guangzhou y el Área de la Gran Bahía, enfocadas en cooperación tecnológica, integración de cadenas de suministro y expansión de mercados.
También hubo una sesión de degustación de gastronomía argentina y un espacio de intercambio abierto, propiciando vínculos más cercanos en un ambiente distendido.
La jornada fue organizada por el Centro Internacional de Intercambio y Cooperación de Guangzhou y el Consulado General de Argentina en Guangzhou, bajo la dirección de la Oficina Municipal de Asuntos Exteriores.
La actividad contó con la asistencia de la Oficina Provincial de Promoción de Inversiones de Córdoba y el apoyo del Comité Provincial de Guangdong del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, entre otras entidades.
En esta ocasión, en Guangzhou (Cantón), la megaciudad portuaria considerada motor económico y centro cultural del sur del país asiático.
La delegación se reunió con alrededor de 170 representantes de departamentos gubernamentales, asociaciones y empresas relevantes de la provincia de Guangdong y de la ciudad de Cantón, con quienes profundizó los intercambios vinculados a cooperación industrial, comercial y económica, avanzando además en la exploración de nuevas oportunidades de desarrollo conjunto.
Durante el encuentro, Pablo De Chiara, presidente de la Agencia ProCórdoba, expuso las ventajas geográficas, los sectores estratégicos y los proyectos de inversión de la provincia.
Subrayó que Córdoba dispone de una zona franca consolidada, una fuerza laboral altamente calificada y un ecosistema de innovación en crecimiento, invitando a las empresas chinas a integrarse al desarrollo local a través de inversión industrial, cooperación tecnológica y comercio.
"No hay mejor destino de inversión en Argentina que Córdoba", afirmó De Chiara. "El objetivo es establecer relaciones de cooperación de largo plazo y confianza mutua".
Luego, Marcelo Bechara, Mariano Surghy y Jorge Yapur, representantes de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, presentaron el entorno empresarial provincial y los recursos disponibles para la cooperación, desde los servicios de la entidad hasta el ecosistema de innovación y las posibilidades de colaboración industrial.
En su intervención, Ana Baqueriza, cónsul adjunta del Consulado General de Argentina en Guangzhou, señaló que Córdoba, como "corazón industrial" del país, posee una cadena productiva completa, talento calificado y un entorno dinámico de innovación, cualidades que la posicionan como un socio estratégico para empresas chinas interesadas en ingresar al mercado sudamericano.
Además, expresó su deseo de que este encuentro impulse nuevas visitas e inversiones en la región.
Guangzhou cuenta con un sistema industrial robusto, un comercio activo y un entorno empresarial destacado, lo que abre amplias posibilidades de articulación con Córdoba en áreas como educación, ciencia y tecnología, energía, deportes, manufactura inteligente, tecnología de la información, tecnología agrícola y nuevas energías.
En ese marco, Deng Changxiong, subdirector de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Municipal Popular de Guangzhou, alentó a las empresas de ambas regiones a aprovechar las oportunidades para avanzar en cooperaciones pragmáticas.
Encuentros sectoriales
El evento incluyó un espacio B2B donde las 25 empresas cordobesas mantuvieron reuniones individuales con compañías de Guangzhou y el Área de la Gran Bahía, enfocadas en cooperación tecnológica, integración de cadenas de suministro y expansión de mercados.
También hubo una sesión de degustación de gastronomía argentina y un espacio de intercambio abierto, propiciando vínculos más cercanos en un ambiente distendido.
La jornada fue organizada por el Centro Internacional de Intercambio y Cooperación de Guangzhou y el Consulado General de Argentina en Guangzhou, bajo la dirección de la Oficina Municipal de Asuntos Exteriores.
La actividad contó con la asistencia de la Oficina Provincial de Promoción de Inversiones de Córdoba y el apoyo del Comité Provincial de Guangdong del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, entre otras entidades.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario