FPA detuvo a una banda que vendía cocaína y marihuana a menores en Alta Gracia. Cinco detenidos

Dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante un operativo, en el marco de una investigación iniciada a partir de múltiples llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800-8888-8080). Quedó desbaratada una banda integrada por cinco personas mayores de edad, acusadas de comercializar drogas ilícitas en la ciudad de Alta Gracia.
El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en calle Salta y San Juan de barrio Don Bosco, donde los efectivos de la FPA aprehendieron a tres hombres de 33, 34 y 42 años, y a dos mujeres de 27 y 28.
Durante el registro, se logró el secuestro de 179 dosis de cocaína y dos de marihuana, dinero y diversos elementos de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.
Las investigaciones permitieron determinar que la banda utilizaba una despensa como fachada para encubrir la venta de estupefacientes, actividad que —según las mismas pesquisas— incluía expendio a menores de edad y se desarrollaba a menos de 300 metros de la escuela Padre Domingo Viera.
Los detenidos fueron imputados por Comercialización de Estupefacientes Agravada, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno.
