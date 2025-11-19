Una aspirante policial auxilió a un bebé de cinco días y le salvó la vida

Durante el mediodía de este lunes, una rápida intervención de una aspirante de la Policía de Córdoba permitió salvar la vida de un bebé de apenas cinco días que sufrió una broncoaspiración en Bº General Paz.
El episodio ocurrió en la intersección de las calles Domingo Faustino Sarmiento y Coronel Pringles, cuando un hombre solicitó ayuda desesperada para su hijo recién nacido. En ese momento, Bárbara Rivas, alumna de segundo año de la Escuela de Suboficiales General Manuel Belgrano, que realizaba tareas preventivas en la zona, acudió de inmediato y efectuó maniobras de primeros auxilios, logrando estabilizar al menor.
Mientras tanto, su compañero asistió a los padres del bebé, quienes atravesaban una situación de extrema angustia.
La intervención se dio en el marco de las prácticas profesionalizantes, donde la joven había recibido una intensa capacitación en primeros auxilios.
Tras ser estabilizado, el bebé fue trasladado por sus padres al Sanatorio del Salvador, donde quedó bajo atención médica y se encuentra fuera de peligro.
