Alta Gracia: joven detenido por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

La Fiscalía de Instrucción N 1 de Alta Gracia dispuso la detención de un hombre de 24 años, con residencia en esa ciudad, por la supuesta comisión de los delitos de Tenencia y Distribución de material de Abuso Sexual Infantil.
La causa se inició en agosto del corriente año al recibirse Reporte NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) que alertaba la posible tenencia de material pornográfico de niños/as en una vivienda de la ciudad de Alta Gracia.
Con la recepción de los reportes, se practicaron las diligencias preliminares que permitieron dilucidar la geo localización y, tras el allanamiento y registro del inmueble, se logró la recolección de importante material probatorio e, inclusive, se secuestró un dispositivo digital y se aprehendió al joven de 24 años, quien habría tenido y distribuido el material de abuso sexual infantil, puesto que del análisis en el lugar del aparato tecnológico se determinó que contenían imágenes y videos de índole sexual explícito de niños, niñas y adolescentes.
El resultado de la investigación fue el producto del trabajo articulado y coordinado por el equipo de la Fiscalía, la brigada de investigaciones de la Departamental Santa María y detectives especializados de la División Cyber Crimen de Policía Judicial del MPF de Córdoba.
Por la magnitud del contenido sexual del dispositivo y con el avance de la investigación, eventualmente se podría ordenar la ampliación de la imputación del detenido, o las imputaciones a otras personas. La persona aprehendida, tras los trámites de rigor, será alojado en el Establecimiento Penitenciario 9.
