Río Cuarto: salió de la cárcel por abuso sexual y fue detenido por venta de cocaína

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo cuatro allanamientos en distintos sectores de la ciudad de Río Cuarto, logrando el secuestro de estupefacientes y la detención de un sujeto mayor de edad.
Los procedimientos se desarrollaron en cuatro domicilios ubicados sobre calle Pedro Goyena de barrio Alberdi, donde funcionaba un kiosco para la venta de drogas y lugares de guardado de estupefacientes.
En los registros de las viviendas, los investigadores incautaron 382 dosis de marihuana, 18 de cocaína, dos armas de fuego (un revólver y un arma de fabricación casera), 58 cartuchos, $ 269.400, una balanza digital y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que el narcomenudista de 33 años presentaba antecedentes por Abuso Sexual con Acceso Carnal y habría salido en libertad condicional hace dos meses. Además, realizaba la venta de drogas frente un centro deportivo del barrio.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Río Cuarto supervisó los operativos y dispuso el traslado del detenido y los elementos secuestrados, conforme a lo establecido por la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.
