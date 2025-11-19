En Jesús María y Quilino avanzan las obras en los Centros de Desarrollo Infantil

La Provincia continúa con las obras de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en 13 localidades del interior, entre ellas Jesús María (departamento Colón) y Quilino (departamento Ischilín).
Además, se realizan tareas de puesta a punto en otros espacios ubicados en las ciudades de Laborde (departamento Unión), Isla Verde (departamento Marcos Juárez), Río Cuarto (departamento homónimo) y Salsipuedes (departamento Colón).
Se estima que, una vez concluidos, la totalidad de los Centros de Desarrollo Infantil beneficiarán a una población de 1.560 niños y sus familias.
Los CDI son espacios de atención integral para la primera infancia, que brindan cuidado, nutrición, estimulación temprana y promoción de la salud a niños y niñas de 45 días a 3 años, acompañando y fortaleciendo a las familias en el proceso de crianza.
Cabe destacar que el Gobierno de Córdoba se encarga de finalizar estas obras iniciadas por la administración nacional, las cuales presentan distintos grados de avance.
Desde el punto de vista constructivo, cada edificio cuenta con una superficie cubierta de 248 m², e incluye patio, área administrativa con baño privado, cocina y depósito, sala maternal (de 45 días a 1 año) y lactario, sala de deambuladores (de 1 a 2 años), y sala de 2 a 3 años, adaptable para funcionar como comedor. También dispone de un bloque sanitario infantil, con un baño accesible para personas con movilidad reducida, además de patios internos con espacios lúdicos y juegos infantiles.
Los trabajos están a cargo de la Subsecretaría de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
