Te van a debitar todo! El Banco Central habilita a los bancos a cobrarte directo del sueldo las deudas atrasadas por préstamos sacados

El Banco Central confirmó que permitirá nuevamente a los bancos debitar directamente las deudas atrasadas de tus ingresos, incluyendo tu cuenta sueldo y los préstamos que tengas pendientes.
La medida implica derogar una norma del gobierno anterior que limitaba estos débitos automáticos. Según el Central, el objetivo es facilitar el cobro digital y reducir la mora, que alcanzó el 6,6%, el nivel más alto en 17 años.
Pedro Inchauspe, director del organismo, anunció que en menos de un mes volverá a habilitarse el DEBIN para pagos pendientes y que incluso podrían cambiarle el nombre. Señaló que esta herramienta será clave para que los bancos puedan cobrar préstamos de manera digital y sin intermediarios.
La medida implica derogar una norma del gobierno anterior que limitaba estos débitos automáticos. Según el Central, el objetivo es facilitar el cobro digital y reducir la mora, que alcanzó el 6,6%, el nivel más alto en 17 años.
Pedro Inchauspe, director del organismo, anunció que en menos de un mes volverá a habilitarse el DEBIN para pagos pendientes y que incluso podrían cambiarle el nombre. Señaló que esta herramienta será clave para que los bancos puedan cobrar préstamos de manera digital y sin intermediarios.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario