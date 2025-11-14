Jesús María: secuestran una cifra millonaria en operativo por presunta evasión

Una investigación federal contra la firma agroexportadora Cayfe Export, con base en Jesús María, derivó en un importante operativo en el que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestró más de 800 mil dólares y casi 3 mil euros en efectivo, distribuidos en cajas de seguridad y domicilios particulares.
El fiscal federal Enrique Senestrari imputó a seis personas por presunto contrabando, administración fraudulenta, lavado de dinero y evasión. Los señalados son:
• Federico Cadamuro
• Carolina del Valle Cadamuro
• Martín Eduardo Dell'Oca (empresario radicado en Miami, vinculado previamente a investigaciones relacionadas con la AFA)
• Malisa Sofía Figueroa
• Pablo Lizarraga
• María Teresa García Montaño
Los allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal N° 2, incluyeron viviendas en barrios cerrados, depósitos y cajas de seguridad de bancos de Jesús María, donde además se incautaron camionetas de alta gama.
Según la hipótesis de la fiscalía, los acusados habrían montado un esquema de subfacturación de exportaciones mediante triangulaciones con una firma radicada en Miami. La causa continúa en desarrollo y no se descartan nuevas imputaciones.
Fuente Cadena 3
El fiscal federal Enrique Senestrari imputó a seis personas por presunto contrabando, administración fraudulenta, lavado de dinero y evasión. Los señalados son:
• Federico Cadamuro
• Carolina del Valle Cadamuro
• Martín Eduardo Dell'Oca (empresario radicado en Miami, vinculado previamente a investigaciones relacionadas con la AFA)
• Malisa Sofía Figueroa
• Pablo Lizarraga
• María Teresa García Montaño
Los allanamientos, ordenados por el Juzgado Federal N° 2, incluyeron viviendas en barrios cerrados, depósitos y cajas de seguridad de bancos de Jesús María, donde además se incautaron camionetas de alta gama.
Según la hipótesis de la fiscalía, los acusados habrían montado un esquema de subfacturación de exportaciones mediante triangulaciones con una firma radicada en Miami. La causa continúa en desarrollo y no se descartan nuevas imputaciones.
Fuente Cadena 3
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario