Aprehensión de masculino mayor por hecho de robo y recupero de elemento sustraído

En horas de la mañana, a raíz de un hecho de robo ocurrido en la Escuela Rural de la localidad de La Estrechura, donde se entrevistó a la directora del establecimiento, quien manifestó que autores ignorados, tras violentar un ventiluz, sustrajeron cinco (5) netbooks pertenecientes al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba junto con sus respectivos cargadores. De inmediato se implementó un operativo en la zona, procediendo al control y aprehensión de un hombre de 30 años, como así también al secuestro de la totalidad de los elementos sustraídos. El detenido fue trasladado a la Subcría. Las Peñas, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente. Colaboró en el lugar personal de la Departamental Tulumba.
