Charla Fazenda de la Esperanza

El día 13 de Noviembre en el auditorio municipal se realizó una charla "Mi historia, mi recuperación, mi esperanza" por parte de residentes en recuperación de Fazenda de la Esperanza, Dean Funes.
La charla trataba de testimonios sobre sus experiencias personales, un espacio de diálogo e intercambio con el público presente y para finalizar una reflexión colectiva sobre lo aprendido.
La organización estuvo a cargo del CENMA y el Moderador fue el Prof. David Sahonero.
Agradecemos a todo por participar de este encuentro.
