El día martes 11 de noviembre se llevó a cabo una jornada por el día de la tradición a cargo de la Academia Municipal de Danzas "Añoranzas".
Realizaron una caminata por las calles del pueblo que finalizó en la Explanada de la memoria para compartir una merienda y distintos bailes típicos tradicionales.
El intendente Sr. Rubén Velázquez estuvo presente acompañando este encuentro.
Agradecemos a los profesores Yanina Toledo y Juan López por tan linda iniciativa, a los alumnos y padres por la predisposición.
