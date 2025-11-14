viernes, 14 de noviembre de 2025

Festejo del día de la tradición en Sala Cuna

Los pequeños de Sala Cuna festejaron el Día de la Tradición.
Como consigna los niños lucieron vestimentas típicas de nuestras costumbres. También nos acompañó un abuelito, el Sr. Nicolás Veron con su guitarra y nos deleitó con un amplio repertorio.
Niños y seños compartieron pastelitos, tortillas y canciones.
Gracias don Nico por su valioso aporte y gracias a las docentes por organizar este encuentro para festejar nuestras costumbres.

