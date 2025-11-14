Rescataron a un hombre aislado por el agua y a auxiliaron a ocupantes de una camioneta empantanada en Río Seco

La intervención se llevó a cabo este miércoles, cuando personal de la Guardia Contra Incendios (GCI) de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, logró asistir a un hombre de 74 años que se encontraba en una zona rural aislada a causa de las intensas lluvias.
El rescate se desarrolló en el paraje Laguna El Suncho, ubicado a unos 100 kilómetros al noreste de Villa de María del Río Seco. Debido al anegamiento de los caminos, los vehículos sanitarios no podían acceder al lugar, por lo que fue necesaria la utilización de un camión Unimog 4x4, perteneciente a esa dependencia policial.
Al llegar al lugar, los efectivos lograron estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Comunal de Villa Candelaria, donde recibió atención médica por un cuadro de hipertensión arterial y una dislocación de hombro derecho.
El procedimiento también permitió auxiliar a los ocupantes de una camioneta Ford Ranger que había quedado empantanada en el mismo camino. Los tres tripulantes se encontraban en buen estado de salud y fueron remolcados hasta una zona segura.
