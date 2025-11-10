Cordobeses en Alerta: 16 detenidos en diferentes operativos en la ciudad

En el marco del programa Cordobeses en Alerta, agentes llevaron adelante distintos procedimientos que permitieron la aprehensión de 16 personas, en hechos registrados en diversos puntos de la Capital.
En barrio Escobar, una unidad móvil intentó controlar a un hombre que, al notar la presencia policial, emprendió la huida y fue alcanzado en el puente Zípoli.
Tras las consultas correspondientes, se constató que momentos antes había ingresado a un local comercial y agredido a su propietario. El comerciante reconoció al sujeto como el autor del hecho, por lo que se procedió a su aprehensión.
En barrio Villa Claudina, durante un patrullaje preventivo, efectivos detuvieron a un hombre en calles Piero Astori y Boulevard Eduardo Bulnes al que se le secuestró un arma blanca y dos barras de hierro que llevaba entre sus prendas.
Por su parte, en barrio Granja de Funes, operadores de las cámaras de videovigilancia detectaron a un sujeto que corría tras haber sustraído una mochila a un transeúnte en la zona de Ambrosio Taravella y Boulevard de los Alemanes.
Agentes lograron interceptarlo y recuperar el elemento sustraído. El damnificado, un vendedor de cubanitos, reconoció al individuo como quien había intentado robarle la mochila con su mercadería.
En barrio Empalme, otro operativo se activó gracias a la observación del sistema de videovigilancia, que detectó a un hombre manipulando las aberturas de distintos vehículos estacionados en la vía pública. Tras el seguimiento por cámaras, se logró su aprehensión.
Además, en los últimos días, otros 12 individuos fueron detenidos en distintos procedimientos realizados en barrios Pueyrredón, Inaudi, San Vicente, Granja de Funes, Alta Córdoba, Uritorco y Maipú 2.
Sobre "Cordobeses en Alerta"
Es una herramienta de participación ciudadana implementada por el Ministerio de Seguridad que está diseñada para prevenir el delito, conectando a los cordobeses con las fuerzas a través de WhatsApp. De esta manera, las personas pueden ayudar a proteger a su comunidad.
Mediante esta iniciativa, los ciudadanos tienen la posibilidad de informar hechos sospechosos, como así también emergencias, accidentes de tránsito y otros eventos relevantes, permitiendo una respuesta ágil de los organismos competentes.
Desde su implementación a finales de 2024, este programa promueve la participación directa de los vecinos en colaboración con el Gobierno provincial, con el objetivo de optimizar la atención ante situaciones críticas.
Cabe destacar que el Ministerio de Seguridad continúa trabajando para ampliar el programa de manera paulatina hacia otras áreas de la ciudad, con la proyección de alcanzar más barrios en la capital.
Cómo adherirse
1) Buscar en el siguiente mapa la dirección: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/#mapa
2) Hacer clic en el botón y completar el formulario.
3) Al finalizar, agendar el número de WhatsApp.
4) Participar de las charlas informativas para más detalles del programa.
Más información sobre el programa, fecha de capacitaciones y más, en el siguiente enlace: https://www.cba.gov.ar/programa/ojos-en-alerta/
