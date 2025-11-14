Festival internacional: La grilla de un fin de semana a puro jazz

El 16º Festival Internacional de Jazz de Córdoba continúa con su despliegue por distintos escenarios de la ciudad de Córdoba y el interior, llevando ritmos, improvisación y la energía del género al público local.
Como cada año, la cita jazzística del centro del país reafirma su carácter inclusivo y federal, acercando grandes artistas y nuevas propuestas a toda la provincia. La programación abrió el miércoles y se extenderá hasta el 23 de noviembre.
A continuación, un repaso de lo que trae la grilla para este fin de semana. La entrada a los espectáculos es libre y gratuita.
Río Cuarto
Este viernes, a las 21, el Teatro Municipal de Río Cuarto recibirá a Tango in Blue y a Javier Girotto & Aires Tango, en una noche que fusionará tradición y modernidad.
Tango in Blue, integrado por Gabriel Masiero (piano), Alejandro Sosa (contrabajo) y Franco Scarabelli (batería), propone un diálogo entre el tango y el jazz. Sus melodías ciudadanas se visten con la libertad de la improvisación y la sofisticación rítmica del género afroamericano.
A continuación, Javier Girotto & Aires Tango, con Alessandro Gwis (piano), Francesco De Rubeis (batería) y Marco Siniscalco (bajo), desplegarán su característico "tango tratado con libertad jazzística".
El grupo combina la herencia piazzolliana con la improvisación y el color expresivo del jazz moderno.
Ciudad de Córdoba
También el viernes, el ensamble vocal Be Bossa saldrá a escena a las 20, en el Teatro del Libertador. El conjunto nacido en Río de Janeiro (formado por Marcelo Saboya, Matias Correa, Tom Andrade y Zeca Rodrigues), despliega la fusión de la rítmica brasileña y la sofisticada armonía del jazz con la bossa nova.
En 2024 lanzaron su nuevo fonograma, el EP Nova, con la participación de Roberto Menescal y João Cavalcanti.
La apertura del show estará a cargo de Gustavo Lorenzatti, un notable chelista, contrabajista y compositor argentino.
El sábado, el saxofonista polaco Adam Pierończyk tocará a las 20, en el Teatro Real. Estará acompañado por Eduardo Elia (piano), Cristian Andrada (contrabajo) y Luis Barzola (batería).
Pierończyk es un instrumentista, compositor y director de bandas, reconocido como uno de los músicos europeos más interesantes y creativos, y uno de los mayores innovadores del jazz polaco.
Con 30 álbumes a lo largo de su carrera, el polaco se ha subido al escenario en Brasil, México, EE. UU., Japón, China y países europeos.
El concierto será abierto por Fabricio Amaya, compositor, guitarrista y docente, enfocado en el jazz contemporáneo y la exploración armónica.
Capilla del Monte
El sábado 15, a las 21, en la Sala Enrique Muiño de Capilla del Monte, Héctor Tortosa subirá al escenario con Ríos y Pájaros, un proyecto que combina música, palabra, percusión y danza, inspirado en las aves y los ríos de nuestro país.
Con una formación que incluye a Alejandra Tortosa (voz y relatos) y María del Mar Oyola y Pablo Molina (baile y percusión), la propuesta fusiona raíces afroamericanas, sonoridades naturales y un profundo lirismo poético.
Un encuentro que ya es un clásico
La grilla combina nombres consagrados con jóvenes talentos, invitando a vivir experiencias únicas en cada localidad.
La extensión del ciclo hacia escenarios provinciales forma parte de la misión de la Agencia Córdoba Cultura de promover la circulación de propuestas culturales de calidad en toda la provincia, generando espacios de acceso y participación en cada región.
Con una agenda que reúne artistas de distintas latitudes y estilos, el Festival Internacional de Jazz de Córdoba invita a descubrir nuevas sonoridades y a compartir el pulso vivo de una música que sigue creciendo, transformándose y uniendo públicos.
Toda la programación https://cordobajazzfestival.com.ar/2025/
