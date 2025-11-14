A metros de un centro de recuperación la FPA desbarató una banda familiar que vendía cocaína. Tres detenidos

Tras seis meses de investigación, dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo un operativo que permitió desarticular una banda familiar integrada por tres personas mayores de edad dedicadas a la comercialización de estupefacientes.
El accionar, ejecutado por investigadores de la Brigada Capital de zona norte, se desarrolló en cuatro viviendas: tres ubicadas en calle Oscar Cabalén al 6800 (barrio Autódromo) y otra en calle Cauque al 8200 de barrio Cerro Norte. En estos lugares quedaron detenidos dos sujetos de 27 y 33 años y una mujer de 65, de los cuales dos eran madre e hijo. En el entramado investigado funcionaban dos puntos de venta y dos inmuebles destinados al guardado de la sustancia ilícita.
Durante los allanamientos, y con la colaboración de la División K9 de la FPA, se secuestró un revólver calibre 32 largo, treinta y un cartuchos del mismo calibre, un vehículo Citroën Picasso, varias dosis de cocaína y diversos elementos de interés para la causa.
Es importante destacar que los investigados comercializaban a pocos metros de un centro de recuperación de adicciones Municipal y que, al advertir la presencia de la FPA durante la investigación, modificaron reiteradamente el lugar de venta para continuar con la actividad ilícita. Uno de los espacios utilizados era un monoambiente acondicionado como fachada de kiosco para la venta de drogas.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico supervisó el operativo y dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacie
