La Calera: explosión en una cisterna municipal provocó daños en una vivienda y en motocicletas

Durante la mañana de este lunes, efectivos policiales se constituyeron en calle José Hernández al 600, barrio Dr. Cocca, localidad de La Calera, donde por causas que se tratan de establecer, se registró una explosión en una cisterna municipal.
El episodio ocurrió alrededor de las 6:30hs, generando un importante daño en la pared de una vivienda colindante. Además, la onda expansiva afectó seis motocicletas pertenecientes al domicilio mencionado.
No se registraron personas lesionadas.

