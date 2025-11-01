Dean Funes: abuso sexual de un tío abuelo

Detienen a una persona sexagenaria acusado de abusar de cinco menores en Deán Funes.
De acuerdo con fuentes de la causa, uno de los abusos se habría perpetrado ,durante nueve años, desde que la menor tenía apenas 7 años hasta cumplir los 16.
El móvil de la denuncia y testigo, se decidió a contar lo sucedido con la intención de evitar que elhombre hiciera lo mismo con sus primas. Lamentablemente, la investigación, confirmó que, al momento del relato de la menor, sus primas también ya habían sido abusadas por el mismo sujeto.El hombre de 63 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Fiscalía.
