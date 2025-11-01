Octubre Rosa: mes de la prevención del cáncer de mama

En el marco del mes de concientización y prevención del cáncer de mamas, se realizaron diversas actividades.
•El día miércoles 15, el Prof. Sandro Serrano, brindó una clase de Actividad Funcional en la que las participantes asistieron con una prenda rosa en alusión al mes y al finalizar la clase, personal del Centro de Salud brindó una charla sobre autoexamen de mamas y medidas a tomar.
•El día lunes 20, docentes de Sala Cuna, personal del Centro de Salud y mamás de los niños, compartieron un desayuno infomativo; alli se abordó el tema de manera distendida, presentando inquietudes y despejando dudas respecto al cáncer de mamas.
•El día martes 21, el Prof. Felix Correa, brindó una clase abierta de Aerobic, como apoyo a esta campaña de concientización y al finalizar Karina Correa, enfermera del Centro de Salud, brindó información sobre prevención y autoexamen.
•El día miércoles 29, como cierre de todas las actividades programadas a lo largo de este Octubre Rosa, se llevó a cabo una Bicicleteada por las calles del pueblo, con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de mama, a todos nuestros vecinos.
Recorrieron distintos puntos del pueblo, se realizó búsqueda del tesoro, sorteos y ejercicios de palpación de mamas a cargo de la enfermera profesional del Centro de Salud, Karina Correa.
Agradecemos la participación de todas las presentes, al equipo de Cultura, equipo de Seguridad Ciudadana, al equipo del Centro de Salud en especial a Karina por simpre estar dispuesta a brindar sus conocimientos y profesionalismo en todas las actividades que respectan al cuidado de la salud de la comunidad.
•El día miércoles 15, el Prof. Sandro Serrano, brindó una clase de Actividad Funcional en la que las participantes asistieron con una prenda rosa en alusión al mes y al finalizar la clase, personal del Centro de Salud brindó una charla sobre autoexamen de mamas y medidas a tomar.
•El día lunes 20, docentes de Sala Cuna, personal del Centro de Salud y mamás de los niños, compartieron un desayuno infomativo; alli se abordó el tema de manera distendida, presentando inquietudes y despejando dudas respecto al cáncer de mamas.
•El día martes 21, el Prof. Felix Correa, brindó una clase abierta de Aerobic, como apoyo a esta campaña de concientización y al finalizar Karina Correa, enfermera del Centro de Salud, brindó información sobre prevención y autoexamen.
•El día miércoles 29, como cierre de todas las actividades programadas a lo largo de este Octubre Rosa, se llevó a cabo una Bicicleteada por las calles del pueblo, con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de mama, a todos nuestros vecinos.
Recorrieron distintos puntos del pueblo, se realizó búsqueda del tesoro, sorteos y ejercicios de palpación de mamas a cargo de la enfermera profesional del Centro de Salud, Karina Correa.
Agradecemos la participación de todas las presentes, al equipo de Cultura, equipo de Seguridad Ciudadana, al equipo del Centro de Salud en especial a Karina por simpre estar dispuesta a brindar sus conocimientos y profesionalismo en todas las actividades que respectan al cuidado de la salud de la comunidad.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario