FPA detuvo a un sujeto por venta de estupefacientes en Deán Funes

En el marco de tareas investigativas coordinadas por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico logró la detención de un sujeto mayor de edad, sobre quien pesaba una orden de detención vigente por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Lorenzo Tomalino s/n de barrio José Hernández, de la ciudad de Deán Funes. En el lugar, se incautaron varias dosis de cocaína, dinero y elementos de interés para la causa.
Cabe destacar que el detenido se encuentra relacionado a un procedimiento realizado por la Fuerza, el pasado 10 de octubre del corriente año. En aquella oportunidad, se detuvo a una pareja narcomenudista y se secuestró cocaína, dinero y diversos elementos relacionados a la causa.
Para finalizar, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Deán Funes, dispuso el traslado del detenido y la remisión de las evidencias a sede judicial.
