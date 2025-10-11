Accidente de tránsito sin lesionados en San José de la Dormida

Siendo aproximadamente las 22:50 horas del día 10/10, personal policial se constituyó en Ruta Provincial N°16, kilómetro 108, donde se registró un accidente de tránsito protagonizado por una camioneta marca Volkswagen Amarok que circulaba en sentido Oeste–Este.
El conductor de 42 años, manifestó que, de manera imprevista, se habrían cruzado sobre la calzada tres animales equinos, lo que provocó la pérdida de control del rodado y daños materiales en el vehículo.
En el lugar se constató que las mujeres acompañantes de 43, 16 y 18 años, resultaron ilesas, sin presentar dolencias ni lesiones.
