Se mantiene activo el incendio en la Quebrada del Condorito

La secretaría de Gestión de Riesgo informa que permanece activo el foco ubicado en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde el fuego presenta muy poca actividad en el sector suroeste.
La topografía del lugar complica el acceso, por lo que el personal debe ser trasladado por vía aérea. En el operativo trabajan 157 efectivos de distintas dotaciones.
En tanto, los incendios registrados en Villa Giardino y en San Francisco del Chañar (departamento Sobremonte) se encuentran en guardia de cenizas, con personal del ETAC y Bomberos Voluntarios de la Agrupación Serrana realizando tareas de control y patrullaje sobre los perímetros para evitar reinicios.
Durante la jornada se mantendrá el despliegue de nueve aeronaves: Seis aviones hidrantes (cuatro de la Provincia y dos del Sistema Federal). Tres helicópteros (dos del Sistema Federal y uno provincial).
El riesgo de incendio se mantiene extremo en toda la provincia de Córdoba, por lo que los equipos de combate al fuego continúan en alerta y sosteniendo operativos en distintos puntos del territorio.
Las autoridades insisten en la importancia de evitar el uso del fuego en toda la provincia, dado que las condiciones meteorológicas —viento, baja humedad y altas temperaturas— favorecen la propagación de incendios.
