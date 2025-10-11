Villa María: detienen a un sujeto por el crimen de su madre

La Fiscalía de Instrucción del Tercer turno de Villa María, a cargo de René Bosio, detuvo a Carlos Daniel Gómez de 38 años quien fue imputado del Delito de Homicidio doblemente agravado por vínculo y por mediar violencia de género en contra de su madre Mónica Viviana Salguero de 62. La víctima fue encontrada sin vida en su domicilio de calle Periodistas Argentinos barrio lamadrid en Villa María por la Patrulla Preventiva que fue alertada por el yerno.
Autopsia
El médico forense de Policía Judicial, informó tras la autopsia practicada a la víctima Mónica Viviana Salguero que la misma presentaba aproximadamente treinta y cuatro heridas punzocortantes, de unos cuatro centímetros de profundidad promedio, distribuidas en distintas zonas del cuerpo.
Entre las lesiones más relevantes se describen:
• Dos heridas penetrantes en tórax y pulmón.
• Una lesión que comprometió pulmón y corazón.
Estas lesiones produjeron un hematoma torácico extenso y shock hipovolémico, determinando como causa eficiente de la muerte: múltiples heridas de arma blanca.
Detención
La detención del imputado fue resultado de una minuciosa y rápida investigación en la que se determinó que Gómez, quien convivía con su madre, estaría bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia. Asimismo, del interior de la vivienda se procedió al secuestro del arma homicidio, un cuchillo tipo "tramontina", manchado con sangre como así también de otro cuchillo que habría sido utilizado por la victima para intentar defenderse. Como complemento de las tareas ordenadas por la fiscalía se instruyo al Personal policial para que procedan a relevar las cámaras públicas y privadas existentes en las cercanías del lugar, realizar una encuesta vecinal, como así también la identificación de testigos y familiares, los que fueron trasladados a la Unidad judicial para prestar declaración testimonial.
