Accidente de tránsito en Lucio V Mansilla

10:00 hs sobre Ruta Nac. N° 60 Km 905; se entrevista un hombre de (33) años de edad, quien se conducía en automóvil marca Volkswagen modelo Voyage acompañado de su esposa de (32) años y un menor de (2) años, oriundos de la Provincia de Jujuy.
Manifestando el conductor que el vehículo sufrió el desperfecto en uno de sus neumáticos produciendo el despiste y vuelco del mismo.
Siendo asistido el conductor en el lugar por el servicio médico local y los otros 2 ocupantes fueron trasladados al Hospital regional de la Ciudad de Dean Funes con traumatismos múltiples .
