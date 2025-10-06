FPA detuvo a «Mandinga», integrante de una organización narcocriminal de Córdoba

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron dos allanamientos y detuvieron a un sujeto mayor de edad con pedido de detención en la ciudad de Córdoba.
Las irrupciones realizadas por el Equipo de Acciones Tácticas se llevaron a cabo en los domicilios ubicados sobre la Manzana 31 de barrio Ciudad de Mis Sueños y la calle Pública s/n de Los Eucaliptos. En el lugar, los investigadores secuestraron un automóvil, $5.276.400 y elementos de interés para la causa.
El aprehendido, alias "Mandinga», tiene antecedentes penales por narcotráfico que data del año 2018. En aquella oportunidad fue detenido junto al reconocido narco cordobés apodado el «Tuerto Cacho» (era su ladero) y otros 19 integrantes que formaban parte de la organización.
En aquel pasado 24 de septiembre, se había logrado la incautación de 19.628 dosis de marihuana (distribuidas en panes y trozos) y 18 de cocaína, 33 semillas de cannabis sativa, dos armas de fuego cortas, dinero ($5.216.200 y 800 dólares), un automóvil, una motocicleta.
Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno de la ciudad de Córdoba ordenó la remisión de los elementos secuestrados y el traslado del detenido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
