miércoles, 8 de octubre de 2025

Un efectivo del Ejército Argentino fue detenido durante un control de Policía Caminera en Cruz del Eje

Un hombre de 36 años, Sgto. del Ejército Argentino, que presta servicio en la provincia de Mendoza, fue detenido en las últimas horas durante un control vehicular de Policía Caminera en ruta nacional 38, km 119 de Cruz del Eje, luego de que exhibiera una licencia de conducir adulterada.
Durante el control al vehículo Chevrolet Corsa en el que se conducía esta persona, efectivos policiales le solicitaron la documentación correspondiente, constatando anomalías en la fecha de vencimiento del carnet de conducir, el cual estaba adulterada con lapicera color roja.
Finalmente, el aprehendido con el secuestro del documento y del vehículo, fueron trasladados a sede policial quedando a disposición del magistrado interviniente.

